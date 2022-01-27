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Общество27 января 2022 17:07

Тверская область получит 1,6 миллиардов рублей на расселение ветхого и аварийного жилья

Заявку региона одобрил федеральный Фонд ЖКХ
Алина ПЕТРОВА
Алина ПЕТРОВА
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Тверская область получит более 1,6 млрд рублей на расселение из аварийных домов.

Тверская область получит более 1,6 млрд рублей на расселение из аварийных домов.

Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 27 января 2022 года одобрил заявку Тверской области на получение более 1,6 млрд рублей на расселение аварийного фонда. Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации.

Речь идет о расселении признанного аварийным до 1 января 2017 года жилья. Деньги направят на реализацию областной программы переселения 2023-2024 годов. К средствам Фонда реформирования ЖКХ Тверская область добавит 1,1 млрд рублей в рамках софинансирования.

Фонд ЖКХ выделит для этого 1,67 млрд. рублей.

Средства пойдут на переселение 2 436 человек, общая площадь предназначенного для расселения жилья - 44,56 тыс.кв.м.

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