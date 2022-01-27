Полицейские назвали самые популярные виды дистанционных преступлений в Тверской области

На пресс-конференции. Фото: УМВД по Тверской области

Как полицейские борются с дистанционными кражами и мошенничествами сообщили на пресс-конференции в Управлении МВД России по Тверской области 27 января.

О способах совершения подобных преступлений и мерах безопасности рассказали исполняющая обязанности старшего следователя контрольно-методического отделения Следственного управления УМВД майор юстиции Юлия Калошина и начальник отдела Управления уголовного розыска подполковник полиции Роман Шереметьев.

Согласно полицейской статистике, на территории Тверской области зарегистрировано 3805 таких преступлений, что на 23% меньше по сравнению с 2020 годом.

- Окончены два многоэпизодных уголовных дела по фактам хищений денежных средств под предлогом продажи товаров через сайт бесплатных объявлений и в одной из социальных сетей. В производстве отдела Следственной части по расследованию организованной преступной деятельности УМВД России по Тверской области находится уголовное дело, расследуемое по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ: в одном производстве соединены 130 уголовных дел на 185 эпизодов, обвинение предъявлено 7 лицам, также имеются 3 подозреваемых, - сообщили полицейские.

Полицейские пояснили, что звонящие по телефону мошенники часто выступают от имени представителей банков, сотрудников правоохранительных органов. Если вам поступил подобный звонок, не разговаривайте, как только услышали цель звонка, прервите разговор, свяжитесь с банком, самостоятельно набрав номер. Все чаще данные сотрудники начинают разговор не напрямую с требования сообщить конфиденциальные сведения, они могут предлагать акции и специальные предложения от банка, интересоваться качеством оказанных услуг, предлагать обезопасить свои счета.

Самые популярные в мошенников виды дистанционных преступлений: обман при продаже или покупке товара на сайтах бесплатных объявлений, телефонные мошенничества, использование поддельных фишинговых сайтов и программ, взлом страниц в социальных сетях, мошенничества и кражи денежных средств под предлогом инвестиций и игры на бирже.