Следователь СУ СК рассказал кадетам Твери о блокаде Ленинграда

Урок мужества, посвящённый снятию блокады Ленинграда, прошёл в школе 16 в Твери. Фото: СУ СК по Тверской области.

27 января, в годовщину снятия блокады Ленинграда от фашистской блокады, на урок мужества в школу № 16 Твери пришли следователи регионального СУ СК. О мероприятии сообщила пресс-служба ведомства.

Старший инспектор следственного управления по Тверской области подполковник юстиции Алексей Варфаломеев провел урок, на котором рассказал учащимся о блокаде Ленинграда, которая длилась 872 дня.

- На патриотическом занятии сотрудник Следственного комитета поделился с кадетами историческими данными о событиях Великой Отечественной войны, которые стали победной, героической и трагичной страницей истории нашего народа, о героизме и стойкости советского народа, о «Дороге жизни» - трассе, которую проложили по льду Ладожского озера, по которой в город доставлялось продовольствие, боеприпасы и на обратном пути эвакуировалось гражданское население, - рассказали в пресс-службе СУ СК.

Учащиеся смогли увидеть в подготовленном управлением взаимодействия со СМИ СК России фильме «Ленинград. Город, ставший героем» уникальные съемки блокадных лет.