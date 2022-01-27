Тверь
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
-6°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество27 января 2022 13:36

Следователь СУ СК рассказал кадетам Твери о блокаде Ленинграда

В школе № 16 прошёл урок мужества
Алина ПЕТРОВА
Алина ПЕТРОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Урок мужества, посвящённый снятию блокады Ленинграда, прошёл в школе 16 в Твери. Фото: СУ СК по Тверской области.

Урок мужества, посвящённый снятию блокады Ленинграда, прошёл в школе 16 в Твери. Фото: СУ СК по Тверской области.

27 января, в годовщину снятия блокады Ленинграда от фашистской блокады, на урок мужества в школу № 16 Твери пришли следователи регионального СУ СК. О мероприятии сообщила пресс-служба ведомства.

Старший инспектор следственного управления по Тверской области подполковник юстиции Алексей Варфаломеев провел урок, на котором рассказал учащимся о блокаде Ленинграда, которая длилась 872 дня.

- На патриотическом занятии сотрудник Следственного комитета поделился с кадетами историческими данными о событиях Великой Отечественной войны, которые стали победной, героической и трагичной страницей истории нашего народа, о героизме и стойкости советского народа, о «Дороге жизни» - трассе, которую проложили по льду Ладожского озера, по которой в город доставлялось продовольствие, боеприпасы и на обратном пути эвакуировалось гражданское население, - рассказали в пресс-службе СУ СК.

Учащиеся смогли увидеть в подготовленном управлением взаимодействия со СМИ СК России фильме «Ленинград. Город, ставший героем» уникальные съемки блокадных лет.

0