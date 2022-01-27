Пенсионеров Твери приглашают бесплатно заняться скандинавской ходьбой

Жителей Твери приглашают на занятия скандинавской ходьбой. Фото: ПТО

Жителей Мамулино и всех тверичан приглашают в новую оздоровительную группу по скандинавской ходьбе. Приглашение разостлано пресс-службой областного правительства.

Организаторы занятий, а это тверской союз «Академия здоровья», поясняют, что скандинавская ходьба чрезвычайно полезна - активизирует весь организм и включают в работу все мышцы тела. На занятии могут приходить все желающие, с любым уровнем физической подготовки.

На занятиях участники узнают как правильно выбирать снаряжение, научатся правильно ходить с палками. Первое занятие 5 февраля и далее по субботам в 14.00. Встреча у детской площадки на аллее Славы.

Палки для занятий выдаются и проходят санитарную обработку.

- Для пожилых людей - занятия бесплатные, по проекту «Если есть иммунитет, то болезням входа нет!» при поддержке правительства Тверской области, - поясняют организаторы. Запись по тел.: (4822) 64-58-64 и 8 (952) 069-09-79.