Дома в Заволжье в Твери ночью остались без отопления из-за прорыва на магистральном трубопроводе

Подать отопление в дома Заволжья коммунальщики обещают днём 27 января. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Поздним вечером 26 января в тверских соцсетях стали появляться посты горожан о том, что в домах на бульваре Шмидта, улицах Горького и Фурманова в Заволжье пропало отопление. Позже стало известно, что связано это с аварией магистрального трубопровода на Фурманова. Без горячей воды и отопления всю ночь оставались жители домов на участке от улицы Зинаиды Коноплянниковой до улицы Скворцова-Степанова.

В администрации города сообщают, что ресурсоснабжающая компания «Тверская генерация» ведёт работы по ликвидации повреждения на трубопроводе.

Работы идут в районе дома № 5 по улице Фурманова. На период ремонта в ряде жилых домов временно ограничена подача отопления и горячего водоснабжения. Работы на трубопроводах производятся под контролем департамента ЖКХ администрации города Твери. Горячую воду и тепло в квартиры обещают дать к 13 часам 27 января.

В соответствии с нормативами подача горячей воды в жилые дома должна быть возобновлена не позднее, чем через сутки с момента прорыва.