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Происшествия26 января 2022 15:46

Житель Тверской области украл с карты пьяного приятеля 35 000 рублей

Злоумышленника разыскала полиция
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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На мужчину завели уголовное дело

На мужчину завели уголовное дело

Фото: Валерий РОМАНОВ

В дежурную часть Весьегонского отделения полиции обратился 53-летний житель деревни Шарицы. Мужчина сообщил, что у него с банковского счета пропали деньги.

В ходе розыска установлено, что деньги похитил 32-летний знакомый заявителя. Фигурант признался в содеянном. Мужчины вместе ездили в Весьегонск в день происшествия. На обратном пути подвыпивший приятель уснул, а его спутник воспользовался моментом и перевел через телефон деньги себе на карту. Ущерб составил 35 000 рублей.

Деньги мужчина потратил. На него завели уголовное дело.

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