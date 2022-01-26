Житель Тверской области украл с карты пьяного приятеля 35 000 рублей

На мужчину завели уголовное дело Фото: Валерий РОМАНОВ

В дежурную часть Весьегонского отделения полиции обратился 53-летний житель деревни Шарицы. Мужчина сообщил, что у него с банковского счета пропали деньги.

В ходе розыска установлено, что деньги похитил 32-летний знакомый заявителя. Фигурант признался в содеянном. Мужчины вместе ездили в Весьегонск в день происшествия. На обратном пути подвыпивший приятель уснул, а его спутник воспользовался моментом и перевел через телефон деньги себе на карту. Ущерб составил 35 000 рублей.

Деньги мужчина потратил. На него завели уголовное дело.