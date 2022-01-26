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Общество26 января 2022 15:33

СК России взял на контроль дело о непредоставлении жилья сироте в Тверской области

Расследуется уголовное дело
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Расследуется уголовное дело

Расследуется уголовное дело

Фото: Евгения ГУСЕВА

Жительница Тверской области обратилась в приёмную председателя СК России в социальной сети во "ВКонтакте" и сообщила, что, являясь сиротой, не обеспечена положенным по закону благоустроенным жильем. Неоднократно заявительница обращалась в местную администрацию, но ситуация не решилась.

В СУ СК России по Тверской области расследуется уголовное дело по факту нарушения жилищных прав лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

- Информационным центром СК России организован личный прием девушки в региональном следственном управлении. С учетом доводов заявительницы следователи установят все обстоятельства и дадут оценку действиям (бездействию) ответственных должностных лиц, - сообщили в пресс-службе СКР.

Ход рассмотрения обращения находится на контроле главы ведомства Александра Бастрыкина в центральном аппарате СК России.

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