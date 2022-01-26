Богоявленская благотворительная ярмарка в Тверской епархии собрала полмиллиона рублей

На ярмарке продавали игрушки, поделки, вязаные изделия, пряники, картины. Фото: tvereparhia.ru

18–19 января на приходах и в монастырях Тверской области проходила Богоявленская благотворительная ярмарка. Деньги собирали для людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также для социальных организаций — домов престарелых, больниц, школ-интернатов.

В ярмарке приняли участие 84 прихода и 5 монастырей. Сумму собрали немалую, до полумиллиона не хватило нескольких рублей - всего было собрано 499 964 рубля.

"Благотворительные ярмарки устраивались силами прихожан, воспитанников и родителей воскресных школ, учащихся православных и светских общеобразовательных учреждений, воспитанников школ-интернатов и просто неравнодушных людей, которые жертвовали на благотворительность изделия, сделанные своими руками", - рассказали в Тверской епархии.