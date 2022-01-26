В Тверской области насчитали более 16 тысяч микропредприятий

Микропредприятиями являются 58% всех юридических лиц, находящихся в Статистическом регистре Тверской области. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Статистикой по итогам сплошного обследования малого бизнеса поделился Тверьстат. Ведомство сообщает, что в Тверской области зарегистрировано 16 228 микропредприятий (данные на начало 2021 года).

Микропредприятиями (субъектами малого предпринимательства) являются более 58% всех юридических лиц, находящихся в Статистическом регистре Тверской области. Самым привлекательным видом деятельности для них является торговля – ею занимаются 27% всех микропредприятий. В строительстве занято 14%, в промышленных отраслях – 10% микропредприятий.

"В 2022 году не позднее 5 февраля на выборочной основе микропредприятиям необходимо сдать отчёт в Тверьстат по форме № МП(микро) "Сведения о деятельности микропредприятия". С полным перечнем организаций, подлежащих данному обследованию за 2021 год, можно ознакомиться на сайте Тверьстата", - напоминает ведомство.