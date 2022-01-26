Тверь
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
-6°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество26 января 2022 12:51

Прокуратура помогла сироте получить жилье в Твери

Девушке выдали квартиру
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Девушка получила жилье после вмешательства прокуратуры Фото: архив "КП"

Девушка получила жилье после вмешательства прокуратуры Фото: архив "КП"

В прокуратуру Заволжского района Твери обратилась 24-летняя местная жительница с заявлением о нарушении жилищных прав.

Девушка относится к категории лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоит в очереди на жилье, но до сих пор им не обеспечена.

Прокурор обратился в суд с требованием о понуждении Министерства социальной защиты населения Тверской области и администрации Твери предоставить девушке благоустроенное жилое помещение специализированного жилищного фонда, которое рассмотрено и удовлетворено.

Решение суда не вступило в законную силу.

0