Прокуратура помогла сироте получить жилье в Твери

Девушка получила жилье после вмешательства прокуратуры Фото: архив "КП"

В прокуратуру Заволжского района Твери обратилась 24-летняя местная жительница с заявлением о нарушении жилищных прав.

Девушка относится к категории лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоит в очереди на жилье, но до сих пор им не обеспечена.

Прокурор обратился в суд с требованием о понуждении Министерства социальной защиты населения Тверской области и администрации Твери предоставить девушке благоустроенное жилое помещение специализированного жилищного фонда, которое рассмотрено и удовлетворено.

Решение суда не вступило в законную силу.