В Тверской области усилят работу службы горячей линии "122"

Губернатор и областные чиновники во время заседания по видеосвязи. Фото: ПТО

Губернатор Игорь Руденя в режиме видеоконференцсвязи поучаствовал в заседании президиума Координационного Совета при Правительстве РФ по борьбе с распространением коронавируса.

Его 25 января провел председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. Премьер в числе прочего подчеркнул, как важно усилить работу службы горячей линии "122".

- Сегодня линия "122 " получает достаточно большую нагрузку, поэтому увеличим в три раза количество сотрудников в течение ближайших 10 дней, - сообщил на заседании Президиума Игорь Руденя. - Также увеличиваем на 50% число многоканальных линий, при необходимости будем их еще усиливать. Кроме того, внедряем новую систему работы: чтобы все номера поликлиник работали в режиме переадресации на 122, если не получен ответ в установленный срок. Важно, чтобы ни один звонок не был потерян.

20 января губернатор посетил центр оперативной помощи гражданам по номеру «122» в Твери и дал ряд поручений по совершенствованию его работы. В том числе, по расширению при необходимости штата диспетчеров.

Сейчас по телефону "122" можно получить консультацию по вопросам диагностики и лечения COVID-19, вызвать на дом участкового врача, записаться на приём в центры амбулаторной помощи, а также на вакцинацию.

Михаил Мишустин также обратил внимание руководителей регионов: важно обеспечить готовность коечного фонда на случай ухудшения ситуации, на достаточном уровне поддерживать тестирование на коронавирус. Премьер-министр акцентировал – следует продолжать соблюдать меры защиты от инфекции, главной из которых является своевременная вакцинация.

В Тверской области действуют 57 стационарных пунктов вакцинации, а также 66 мобильных бригад.

В наличии имеется более 150 тыс. комплектов вакцины. Всего вакцинировано свыше 633 тысяч жителей региона. В том числе более 236 тысяч людей старшего возраста, от 60 лет. Охват вакцинацией этой категории граждан составляет более 71%.

Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Также она информирует, что в регионе увеличен объём проведения тестирования на коронавирусную инфекцию, и сформирован запас кислорода и средств индивидуальной защиты.

Игорь Руденя поблагодарил Правительство РФ за выделение для Тверской области средств из федерального бюджета на закупку лекарств.