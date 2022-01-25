Нелидово отмечает 80 лет со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков Фото: ПТО

25 января город Нелидово в Тверской области отмечает 80 лет со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков.

- Время сохранило бесценные воспоминания о мужестве и стойкости жителей оккупированного города. Объединившись в подпольную организацию, патриоты наносили серьезный урон противнику, а главное – поддерживали в земляках боевой дух, вселяли уверенность в победе правого дела. Мы помним имена доблестных освободителей Нелидова и бесконечно благодарны всем, кто отдавал все силы восстановлению родной земли, - поздравил жителей и руководство губернатор Игорь Руденя.

За время оккупации город был практически уничтожен. Для вермахта железнодорожная станция Нелидово была стратегически важным транспортным узлом. С первых дней вторжения был создан партизанский отряд, который вёл активное сопротивление захватчикам. На территории нелидовской земли погибли более 8500 советских воинов. В настоящее время в муниципальном образовании насчитывается около 30 воинских захоронений.