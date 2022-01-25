Губернатор Игорь Руденя поздравил жителей Тверской области с Днем российского студенчества

Губернатор поздравил студентов Тверской области и вообще всех жителей региона. Фото: ПТО

25 января в календаре отмечен как День российского студенчества. В связи с этим губернатор Игорь Руденя поздравил учащихся колледжей и вузов региона и вообще всех жителей Тверской области.

- Этот замечательный праздник всегда обращён в будущее нашей страны. Он объединяет талантливых, инициативных и увлеченных молодых людей, которые скоро станут профессионалами и будут решать масштабные задачи в экономике и социальной сфере, развивать инновации и реализовывать важнейшие инфраструктурные проекты, - говорится в поздравлении от Игоря Рудени.

Губернатор подчеркнул: Тверская область гордится достижениями студентов Верхневолжья, которые заявляют о себе в науке, в творчестве, в спорте на всероссийском и международном уровнях. Также глава региона отметил активное участие студентов региона в общественной деятельности, добровольческом движении.