Подозреваемого в покушении на убийство в Тверской области взяли под арест

Подозреваемый арестован Фото: Олег ЗОЛОТО

Кашинским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области продолжается расследование уголовного дела в отношении мужчины 1984 года рождения, подозреваемого в покушении на убийство.

По версии следствия, 21 января 2022 года на участке дома в деревне Петровское Кесовогорского района в ходе ссоры он ударил знакомого молотком по голове. Вмешалась проходившая мимо женщина. Потерпевшему оказали помощь.

Подозреваемый задержан, допрошен следователем, сотрудниками полиции произведен осмотр места происшествия. Следствием в суд было направлено ходатайство об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения. Задержанный заключен под стражу. В ближайшее время ему предъявят обвинение.

Расследование уголовного дела продолжается.