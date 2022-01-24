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Происшествия24 января 2022 13:56

Трое мошенников пытались уехать от полиции по трассе М-11 в Тверской области

Для поимки преступников был введен план "Перехват"
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Злоумышленников задержала полиция Фото: архив "КП"

Злоумышленников задержала полиция Фото: архив "КП"

Сотрудниками уголовного розыска УМВД России по Тверской области на территории Московского региона были задержаны трое мужчин, подозреваемых в совершении серии дистанционных мошенничеств.

На счету подозреваемых оказалось не менее девяти эпизодов противоправной деятельности. Злоумышленники в качестве курьеров приезжали к обманутым гражданам и забирали деньги.

Таким образом 83-летняя жительница Твери, поверив аферистам, лишилась 250 000 рублей.

Злоумышленниками оказались двое жителей Московской области и уроженец Ставрополья, ранее судимые, в возрасте от 23 до 34 лет. Фигуранты работали удаленно и получали проценты.

Сообщников задержали, когда они пытались выехать из Твери в Московскую область на автомобиле. Для задержания злоумышленников на территории двух регионов вводился план "Перехват". Подозреваемые пытались скрыться от полицейских, однако спустя полтора часа силами сотрудников ГИБДД Тверской и Московской областей были задержаны на трассе М-11.

Все фигуранты доставлены в полицию и находятся под арестом. Расследование продолжается.

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