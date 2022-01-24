В День воинской славы России в Твери раздадут "блокадный хлеб"

В Твери пройдет акция "Блокадный хлеб" Фото: администрация Твери

27 января в Тверской области пройдет патриотическая акция "Блокадный хлеб", посвященная Дню воинской славы России – полному освобождению Ленинграда от фашистской блокады.

В акции примут участие школьники и студенты, добровольческие и военно-патриотические объединения. Волонтеры раздадут кусочки "блокадного хлеба", информационные материалы о блокаде Ленинграда и подвиге его жителей.

Акция пройдет в образовательных организациях, учреждениях культуры, спорта и молодежной политики и в центре Твери на улице Трехсвятской (у часов). Для школьников пройдут Всероссийские уроки памяти "Блокадный хлеб" и другие события, приуроченные к памятной дате.