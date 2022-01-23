В Тверской области начался региональный этап творческого конкурса "Неопалимая купина"

Работы на конкурс принимаются до 4 апреля 2022 года Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

Тверское региональное отделение Всероссийского добровольного пожарного общества (ВДПО) совместно с ГУ МЧС России по Тверской области объявляет начало регионального этапа конкурса детско-юношеского конкурса по пожарной безопасности "Неопалимая купина".

На конкурс принимаются: рисунки, плакаты, стенгазеты, эмблемы, книжная графика, иллюстрации информационного и познавательного содержания, работы традиционных народных ремесел и декоративно-прикладного искусства (сюжетная композиция, аппликация, оригами, коллаж, вышивка, вязание, батик, лоскутное шитье, бисероплетение, выжигание, художественная резьба, керамика, лепка, текстильный дизайн, игрушка, витраж, папье-маше, декупаж, тестопластика, пластилинография и т.п.), а также макеты, технические приборы, настольные игры, головоломки, кроссворды и т.п.

Победителей выберут в четырех возрастных группах: до 7 лет, 8-10 лет, 11-14 лет, 15-18 лет включительно.

Работы на региональный этап принимаются до 4 апреля 2022 года. Необходимо указать: Ф.И.О. (полностью) и возраст участника, название работы, наименование образовательной организации (кружка, студии), регион, Ф.И.О. (полностью) руководителя.

Оригиналы работ принимаются Тверским региональным отделением ВДПО по адресу: 170004, г. Тверь, ул. 1-я за Линией Октябрьской железной дороги, д. 1. В каждом районе работы можно предоставить в местные отделения ВДПО. Работы в электронном виде можно присылать по электронному адресу : tvervdpo@mail.ru , по вопросам обращаться по телефону 8(4822)42-75-85.

Работы, занявшие 1-е места, отправляются на Всероссийский этап конкурса. Участники конкурса, занявшие призовые места в каждой возрастной категории получат грамоты и ценные подарки. Участники, не занявшие призовые места, могут получить электронный сертификат.