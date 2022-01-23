На 23 января ещё 327 человек заболели коронавирусом в Тверской области

В Тверской области растет число больных коронавирусом Фото: ПТО

На утро 23 января 2022 года в Тверской области подтверждено ещё 327 случаев коронавируса. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 103 930 случаев COVID-19.

Выздоровели 92 047 пациентов (+6 за сутки).

На карантине находятся 9447 больных (+319 за сутки).

Умерли с начала пандемии 2436 человека (+2 за сутки).

На настоящий момент в Тверской области вакцинированы 630 710 человек (+1153 за сутки).

Лидирует по заболеваемости Тверь. Подробности о распространении коронавируса по муниципалитетам региона на карте: