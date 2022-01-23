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Происшествия23 января 2022 8:28

18-летнего жителя Тверской области задержали за хранение наркотиков

Возбуждено уголовное дело
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Молодой человек попался с крупной партией наркотиков

Молодой человек попался с крупной партией наркотиков

Фото: Олег ЗОЛОТО

Сотрудники наркоконтроля МО МВД России "Ржевский" выявили факт хранения наркотических средств у 18-летнего жителя Кувшиновского района. При личном досмотре подозреваемого полицейские обнаружили свёртки с порошкообразным веществом, которое оказалось наркотическим средством массой 7,74 грамма, что относится к крупному размеру.

Подозреваемый рассказал, что наркотик хранил для личного употребления без цели сбыта.

Фигурант задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 статьи 228 УК РФ. За незаконное приобретение и хранение наркотиков ему грозит до 10 лет лишения свободы. Ведется следствие.