В Твери УК допустили 109 нарушений при уборке снега и наледи

Администрация контролирует уборку снега и наледи Фото: администрация Твери

В районах Твери проводится ежедневный мониторинг качества работ по расчистке крыш от снега и наледи и содержанию придомовых территорий. На местах работают административные комиссии.

Представители администрации района фиксируют нарушения и составляют акты осмотра, а затем контролируют исполнение предписаний.

- По данным на 20 января в административную комиссию города Твери поступило 109 дел об административных правонарушениях, - сообщили в горадминистрации.

За несвоевременное удаление наледи и сосулек с кровель зданий грозит штраф: для граждан от 3 000 до 5 000 рублей, для должностных лиц - от 30 000 до 50 000 рублей, для юридических лиц – от 50 000 до 100 000 рублей.