Тверь
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
-6°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество21 января 2022 14:27

В Твери УК допустили 109 нарушений при уборке снега и наледи

Качество уборки проверяют представители администраций районов
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Администрация контролирует уборку снега и наледи Фото: администрация Твери

Администрация контролирует уборку снега и наледи Фото: администрация Твери

В районах Твери проводится ежедневный мониторинг качества работ по расчистке крыш от снега и наледи и содержанию придомовых территорий. На местах работают административные комиссии.

Представители администрации района фиксируют нарушения и составляют акты осмотра, а затем контролируют исполнение предписаний.

- По данным на 20 января в административную комиссию города Твери поступило 109 дел об административных правонарушениях, - сообщили в горадминистрации.

За несвоевременное удаление наледи и сосулек с кровель зданий грозит штраф: для граждан от 3 000 до 5 000 рублей, для должностных лиц - от 30 000 до 50 000 рублей, для юридических лиц – от 50 000 до 100 000 рублей.