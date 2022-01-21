Госавтоиснпекторы проверили в Твери таксистов-нелегалов

В Твери проверяют таксистов-нелегалов Фото: УГИБДД России по Тверской области

21 января сотрудники Госавтоинспекции совместно с представителями Ространснадзора и Министерства транспорта Тверской области провели рейд "Легковое такси" на улицах Твери.

В ходе мероприятия особое внимание было уделено наличию водительского удостоверения установленного образца у водителей такси, водительского стажа, всей необходимой путевой документации и лицензии на право пассажирских перевозок.

- Выявлены водители такси, осуществляющие свою деятельность нелегально, а также водители, которые перевозили пассажиров при наличии различных неисправностей транспортного средства, с которыми запрещена эксплуатация, - сообщили в Госавтоинспекции.

В отношении всех нарушителей составлены административные материалы.