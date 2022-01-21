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Общество21 января 2022 9:44

В Твери на территории школы №36 повадилась гулять собака бойцовской породы

Родители написали коллективную жалобу в администрацию города
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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На просьбу сменить место выгула хозяйка не реагирует Фото: администрация Твери (скрин видео)

На просьбу сменить место выгула хозяйка не реагирует Фото: администрация Твери (скрин видео)

Родители учащихся средней школы №36 обеспокоены появлением на территории школы собаки породы ротвейлер. Своего пса без намордника и поводка на площадке выгуливает местная жительница.

- Дама, которая выгуливает своего пса на территории школы и утром, и днем и вечером полностью уверенна, что это отличное место для выгула ее собаки. На просьбы не выгуливать пса на территории школы не реагирует, - сообщают родители.

При входе на территорию школы висит табличка с надписью о запрете выгула собак. Родители учащихся неоднократно обращались в полицию, но проблема не решена.

После обращения родители надеются, что в отношении владельца собаки будут приняты меры, в соответствии с Федеральным законом "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".