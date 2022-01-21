Тверь
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
-6°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия21 января 2022 9:13

Безработный молодой человек украл и съел колбасу из супермаркета в Тверской области

Ущерб составил 3000 рублей
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
На фигуранта завели уголовное дело

На фигуранта завели уголовное дело

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полицию обратилась администратор супермаркета в Ржеве и сообщила, что из торгового зала посетитель украл продукты на 3000 рублей.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейские просмотрели записи с камер видеонаблюдения и заметили, как молодой человек прячет под куртку упаковки с колбасой.

В ходе розыска установлена личность подозреваемого, которым оказался 23-летний неработающий ранее судимый местный житель. Он также причастен еще к двум эпизодам краж.

Похищенные продукты он съел сам. По статье "Кража" на фигуранта завели уголовное дело.