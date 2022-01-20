Тверь
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
-6°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество20 января 2022 15:18

Школьники написали письма водителям в Тверской области

И призвали их соблюдать ПДД и быть внимательнее на дорогах
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Школьники попросили водителей быть внимательнее на дорогах Фото: УГИБДД России по Тверской области

Школьники попросили водителей быть внимательнее на дорогах Фото: УГИБДД России по Тверской области

В Тверской области сотрудники Ржевской Госавтоинспекции совместно с Юными инспекторами движения провели акцию "Письмо водителю". Акция состоялась в рамках профилактического мероприятия "Внимание, дети!", которое проводится в регионе с 17 по 21 января.

Госавтоинспекторы останавливали на дорогах водителей, а школьники передавали написанные послания. В своих письмах ребята попросили водителей соблюдать Правила дорожного движения, не игнорировать дорожные знаки и сигналы светофоров, быть внимательными на проезжей части, особенно вблизи школ, детских садов и детских площадок, пристегиваться ремнем безопасности и перевозить детей в детском удерживающем устройстве.

Водители поблагодарили школьников за работу и обещали быть внимательнее на дорогах.