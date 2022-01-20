Школьники написали письма водителям в Тверской области

Школьники попросили водителей быть внимательнее на дорогах Фото: УГИБДД России по Тверской области

В Тверской области сотрудники Ржевской Госавтоинспекции совместно с Юными инспекторами движения провели акцию "Письмо водителю". Акция состоялась в рамках профилактического мероприятия "Внимание, дети!", которое проводится в регионе с 17 по 21 января.

Госавтоинспекторы останавливали на дорогах водителей, а школьники передавали написанные послания. В своих письмах ребята попросили водителей соблюдать Правила дорожного движения, не игнорировать дорожные знаки и сигналы светофоров, быть внимательными на проезжей части, особенно вблизи школ, детских садов и детских площадок, пристегиваться ремнем безопасности и перевозить детей в детском удерживающем устройстве.

Водители поблагодарили школьников за работу и обещали быть внимательнее на дорогах.