В Твери 16 водителей оштрафовали за отсутствие тахографа и нарушение режима сна и отдыха

16 водителей привлекли к ответственности Фото: УГИБДД России по Тверской области

19 января сотруднии отдельной роты ДПС ГИБДД УМВД России по городу Твери провели профилактическое мероприятие "Тахограф" с целью выявления водителей, нарушающих режим труда и отдыха, а также транспортных средств необорудованных данным устройством.

В ходе рейда было выявлено 16 водителей, которые управляли транспортными средствами с нарушением режима труда и отдыха. Их привлекли к административной ответственности.

Госавтоинспекция Твери напоминает, что нарушение требований ст.11.23 КоАП РФ наказывается штрафом.