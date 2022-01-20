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Общество20 января 2022 13:11

В Твери 16 водителей оштрафовали за отсутствие тахографа и нарушение режима сна и отдыха

Рейд провела Госавтоинспекция
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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16 водителей привлекли к ответственности Фото: УГИБДД России по Тверской области

16 водителей привлекли к ответственности Фото: УГИБДД России по Тверской области

19 января сотруднии отдельной роты ДПС ГИБДД УМВД России по городу Твери провели профилактическое мероприятие "Тахограф" с целью выявления водителей, нарушающих режим труда и отдыха, а также транспортных средств необорудованных данным устройством.

В ходе рейда было выявлено 16 водителей, которые управляли транспортными средствами с нарушением режима труда и отдыха. Их привлекли к административной ответственности.

Госавтоинспекция Твери напоминает, что нарушение требований ст.11.23 КоАП РФ наказывается штрафом.