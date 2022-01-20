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Происшествия20 января 2022 12:49

Сын-аферист втихаря взял кредит на имя матери в Тверской области

На него завели уголовное дело
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Сын незаконно оформил кредит на мать в Тверской области

Сын незаконно оформил кредит на мать в Тверской области

Фото: Валерий РОМАНОВ

В полицию обратилась 60-летняя жительница Ржевского района. Женщина рассказала, что ей звонят сотрудники банка и требуют оплатить просроченную задолженность по кредиту. Займов заявительница не оформляла и деньги в долг не брала.

Полицейские в ходе проверки установили, что кредит на сумму 65 000 рублей на имя женщины оформил её сын.

34-летнего мужчину доставили в отдел полиции, где он признался в содеянном. Подозреваемый через мобильный телефон матери подал онлайн-заявку, полученную сумму перевёл себе на карту, а деньгами оплатил свои долги.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".