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Общество20 января 2022 7:37

В Лихославле после вмешательства прокуратуры сбили сосульки на крышах детского сада и школ

Виновные привлечены к ответственности
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Сосульки сбили с помощью спецтехники

Сосульки сбили с помощью спецтехники

Фото: Виктория ЖУКОВА

Прокуратурой Лихославльского района в ходе проверки выявлены нарушения федерального законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних.

Установлено, что на крышах трех общеобразовательных школ в Лихославле и детского сада в поселке Калашниково Лихославльского района образовались ледяные глыбы, снежные навесы и сосульки.

Руководителям учреждений внесены представления. Сосульки и наледь с крыш сбили при помощи спецтехники.

За нарушения пять человек привлечены к дисциплинарной ответственности.