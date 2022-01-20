В Лихославле после вмешательства прокуратуры сбили сосульки на крышах детского сада и школ

Сосульки сбили с помощью спецтехники
Фото: Виктория ЖУКОВА
Прокуратурой Лихославльского района в ходе проверки выявлены нарушения федерального законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних.
Установлено, что на крышах трех общеобразовательных школ в Лихославле и детского сада в поселке Калашниково Лихославльского района образовались ледяные глыбы, снежные навесы и сосульки.
Руководителям учреждений внесены представления. Сосульки и наледь с крыш сбили при помощи спецтехники.
За нарушения пять человек привлечены к дисциплинарной ответственности.