В Лихославле после вмешательства прокуратуры сбили сосульки на крышах детского сада и школ

Сосульки сбили с помощью спецтехники Фото: Виктория ЖУКОВА

Прокуратурой Лихославльского района в ходе проверки выявлены нарушения федерального законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних.

Установлено, что на крышах трех общеобразовательных школ в Лихославле и детского сада в поселке Калашниково Лихославльского района образовались ледяные глыбы, снежные навесы и сосульки.

Руководителям учреждений внесены представления. Сосульки и наледь с крыш сбили при помощи спецтехники.

За нарушения пять человек привлечены к дисциплинарной ответственности.