Студентов приглашают на вечер музыки и искусства в Тверскую картинную галерею

Студентов приглашают на вечер музыки и искусства Фото: Ирина ТАРАСОВА

К Дню студента, 25 января, Тверская областная картинная галерея подготовила творческую программу для гостей.

Музейно-музыкальная программа "Теплый студенческий вечер" объединит нынешних, бывших и будущих студентов, преподавателей и просто любителей музыки, поэзии, искусства.

Вечер начнется в 16:00 в оранжерее Тверского императорского дворца. В программе также: посещение выставки "Оренбургский пуховый платок" и розыгрыш подарков.

Вход платный. Количество мест ограничено. Запись по телефону.: (4822) 34-62-43, 34-31-56.