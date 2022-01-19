Более 100 росгвардейцев обеспечивают порядок во время Крещенских купаний в Твери

В Твери общественный порядок обеспечивает Росгвардия Фото: Управление Росгвардии по Тверской области

Тверские росгвардейцы обеспечили охрану общественного порядка во время Крещенских купаний 19 января.

В период проведения массовых мероприятий охрану общественного порядка и общественной безопасности на территориях православных храмов и специально оборудованных купелей обеспечили порядка 100 сотрудников и военнослужащих Управления Росгвардии по Тверской области во взаимодействии с правоохранительными структурами и экстренными службами региона.

Заблаговременно сотрудниками инженерно-технического отделения ОМОН со служебными собаками обследовали места основного пребывания граждан на предмет нахождения опасных устройств. Экипажи вневедомственной охраны сориентированы на немедленное реагирование.

Нарушений общественного порядка и безопасности граждан не допущено.