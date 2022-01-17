В Твери молодой человек украл из магазина две куртки

Злоумышленника задержала полиция
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В полицию обратился представитель магазина одежды в Твери и сообщил, что неизвестный совершил кражу курток из торгового зала. Ущерб составил порядка 5 000 рублей.
По камерам было установлено, что злоумышленник пришел в магазин, выбрал куртку, надел ее в примерочной и вышел из магазина, минуя кассы. Подобным образом он совершил две кражи.
Подозреваемым оказался 24-летний гражданин соседнего государства. В полиции он дал признательные показания. Куртки молодой человек продал, а деньги потратил.
По статье "Кража" возбуждено и расследуется уголовное дело.