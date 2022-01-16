Тверское ГУ МЧС напомнило о правилах безопасного отдыха на природе в зимой

Оправляясь зимой на прогулку по природным местам, нельзя забывать об элементарных правилах безопасности. Фото: Александр ЖМУЛИН

Главное управление МЧС России по Тверской области выпустило памятку о том, как безопасно отдохнуть зимой в походе (большом или малом, неважно) на природе в лесу.

Вот ряд советов от спасателей.

1. Заранее позаботьтесь о правильном подборе одежды и обуви для похода: эти вещи могут быть куплены в туристическом магазине, но не обязательно. Главное – они должны быть сезонными, удобными, без лишних деталей и защищать от всех неблагоприятных факторов, с которыми вам предстоит столкнуться в пути. Зимой подбирайте непродуваемую, непромокаемую, тёплую, но не слишком массивную и тяжёлую одежду и обувь!

2. То же касается и снаряжения. Главное – удобство и практичность, а также реальная польза каждого предмета.

3. Для походов по сложным и протяжённым маршрутам в группе обязательно должен присутствовать хорошо знающий местность человек.

4. Не сворачивайте с туристической тропы.

5. Если вы установили палатку, не отходите от неё далеко – особенно в одиночку и в тёмное время суток.

6. Тщательно выбирайте место для стоянки. Оно должно быть максимально рек, крутых склонов.

7. Не старайтесь испытать собственные силы, выбирая сложные для прохождения маршруты, не имея для их преодоления специального снаряжения и спортивной подготовки.

8. Не употребляйте алкогольные напитки. Подавляющее большинство травм отдыхающие получают в состоянии алкогольного опьянения.

9. Если вы решили порадовать себя и близким катанием на лыжах, санках, сноубордах, помните, что делать это можно только в специально оборудованных местах! Не выбирайте сложную трассу и не выполняйте никаких спортивных элементов и трюков при спуске, если не имеете должных опыта и подготовки! Не забывайте о защитной экипировке!

10. Строго контролируйте время своего пребывания на открытой местности! Остерегайтесь переохлаждения!

11. Позаботьтесь об экологии. Не оставляйте в местах отдыха мусор.

12. Если вы заблудились, не паникуйте, остановитесь, успокойтесь и осмотритесь вокруг, вслушайтесь в звуки окружающего мира – вы можете распознать шум, доносящийся из лагеря или от шоссе, лай собак, течение реки, также попробуйте вычислить направление, ориентируясь по сторонам света.

13. Если вы уже сообщили, что заблудились, и к вам спешит помощь, оставайтесь на месте, не перемещайтесь – так вероятность того, что вас быстро обнаружат, повышается. Однако при этом необходимо время от времени разминаться, выполнять интенсивные разогревающие движения: бег и прыжки на месте, махи и хлопки руками.

14. Перед тем, как отправиться в поход, важно освежить знания о правилах оказания доврачебной помощи и иметь при себе медикаменты первой необходимости.

15. Помните! Необходимо заблаговременно пройти регистрацию туристической группы на сайте Главного управления МЧС России по Тверской области!

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в Единую службу спасения по телефону «01» (с сотовых телефонов – «101», «112»). «Телефон доверия» Главного управления МЧС России по Тверской области – (4822) 39-99-99.