Схема, чтобы легче найти. Фото: Яндекс, Транспорт Верхневолжья.

Официальный оператор пассажирских перевозок на территории Тверской области «Транспорт Верхневолжья» сменил офис для личного приёма. Оставшись в том же здании, он спустился этажом ниже.

Вот их сообщение на официальной страничке в соцсети:

"У нас изменился номер офиса для личного приёма в Твери: Двор Пролетарки, д. 7, оф. 131, Бизнес-центр «Этажи». Пожалуйста, будьте внимательны".

Добавим, что ближайшая остановка автобусов — Пролетарка. Там останавливаются автобусы 2, 6, 7, 9, 14, 20, 21, 24, 33, 42, 45, 52, 113, 141, 143, 154, 202, 211, 222, 227.

До самого офиса автобусы не ходят.