Мошенники Твери пользуются для обмана снегом на крышах

Владелец автовышки потерял деньги. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Заволжскую полицию Твери обратился 38-летний местный житель, и сообщил, что из-за обмана он лишился денег.

Пострадавший владеет автовышкой. Он дал объявление, что готов предоставить автомобиль для очистке крыш от снега.

Вскоре ему позвонил мужчина и сказал, что на одном из предприятий надо очистить снег с крыши. Сговорившись о времени, звонивший попросил кинуть ему на счёт деньги для заправки грузовика, на котором, скорее всего, будет вывозиться снег.

Мужчина деньги перевёл — 3200 рублей, и поехал к предприятию, где ворота оказались закрытыми, так как — выходной день.

Поняв, что стал жертвой мошенников, мужчина обратился в полицию.