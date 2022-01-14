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Происшествия14 января 2022 14:19

В Тверской области собака загрызла шестилетнего ребенка

Проводится проверка
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Собака насмерть загрызла ребенка

Собака насмерть загрызла ребенка

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

ЧП произошло в Калининском районе Тверской области 14 января. Собака напала на шестилетнего ребенка и загрызла насмерть.

Прокурор Тверской области Сергей Лежников поручил прокурору Калининского района организовать проверку по факту проишествия. В ходе проверки будет дана оценка действиям законных представителей несовершеннолетнего и органов профилактики.

На место происшествия выехал прокурор Калининского района и старший помощник прокурора области по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи.

Сотрудники Следственного комитета и полиции работают на месте происшествия.