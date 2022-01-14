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Происшествия14 января 2022 8:57

Лесозаготовительная машина снесла трубу теплотрассы в Торжке Тверской области

На месте ЧП работают коммунальные службы
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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ДТП в Торжке Фото: vk.com/torzhok_69

ДТП в Торжке Фото: vk.com/torzhok_69

ДТП произошло в Торжке у здания детской поликлиники на улице Красноармейской в ночь на 14 января.

Водитель негабаритной лесозаготовительной машины не рассчитал высоту и снёс трубу теплотрассы, которая проходила над проезжей частью.

- На место происшествия выехали городские службы для оперативного устранения последствий, - сообщили в паблике "Торжок ВКонтакте".

Подписчики отмечают, что теплотрасса проходит над дорогой десятки лет, установлен дорожный знак, предупреждающий о максимальной высоте проезжающего транспорта.