9347 новорожденных получили подарки в Тверской области

Новорожденным вручено 9347 подарочных наборов Фото: ПТО

В 2021 году семьи Тверской области получили 9347 подарков для новорожденных. Эта мера поддержки введена в регионе с 1 октября 2019 года по инициативе губернатора Игоря Рудени в рамках национального проекта «Демография». Всего за этот период подарки вручены 21 737 малышам.

Подарок предусмотрен при рождении и регистрации на территории тверского региона нового маленького гражданина Российской Федерации. В него входят постельные принадлежности, одежда, средства гигиены и другие предметы, необходимые для ухода за младенцем – всего 50 наименований. В настоящее время прорабатывается вопрос по обновлению состава подарочной коробки.

Комплекты выдаются при регистрации новорожденных органами ЗАГС Тверской области, а также в отделениях по работе с семьей и детьми ГБУ СРЦН «Мой семейный центр» по месту жительства.