МЧС объявило об ухудшении погодных условий в Тверской области

МЧС предупреждает об ухдшении погоды Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

ГУ МЧС России по Тверской области, со ссылкой на Тверской гидрометцентр сообщает, что в течение суток 14 января на территории региона сохранится усиление западного, северо-западного ветра отдельными порывами 13-18 м/с.

Объявлен желтый уровень погодной опасности.

Днем в пятницу температуры воздуха составит +1... +2 градуса. В ночь на субботу до -6.

На дорогах - гололедица. Будьте осторожны при предвижении по улицам и управлении автотранспортом.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по телефону "01" (с сотовых телефонов – 101, 112). Единый "телефон доверия" ГУ МЧС России по Тверской области – (4822) 39-99-99.