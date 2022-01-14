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Общество14 января 2022 6:46

МЧС объявило об ухудшении погодных условий в Тверской области

Установлен желтый уровень погодной опасности
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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МЧС предупреждает об ухдшении погоды

МЧС предупреждает об ухдшении погоды

Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

ГУ МЧС России по Тверской области, со ссылкой на Тверской гидрометцентр сообщает, что в течение суток 14 января на территории региона сохранится усиление западного, северо-западного ветра отдельными порывами 13-18 м/с.

Объявлен желтый уровень погодной опасности.

Днем в пятницу температуры воздуха составит +1... +2 градуса. В ночь на субботу до -6.

На дорогах - гололедица. Будьте осторожны при предвижении по улицам и управлении автотранспортом.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по телефону "01" (с сотовых телефонов – 101, 112). Единый "телефон доверия" ГУ МЧС России по Тверской области – (4822) 39-99-99.