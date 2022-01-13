Александр Новак и Игорь Руденя. Фото: ПТО

13 января в Москве состоялась рабочая встреча заместителя председателя правительства РФ Александра Новака и губернатора Тверской области Игоря Рудени. В том числе обсуждалась тема газификации.

- Президентом Российской Федерации поставлена задача по ускорению газификации домовладений в населенных пунктах, особенно в тех, куда уже подведен газ. Мы внимательно следим за этой работой. Отмечу, что Тверская область входит в двадцатку лучших регионов по газификации, - оценил Александр Новак.

В Тверской области реализуется подписанная с ПАО «Газпром» программа развития газоснабжения и газификации региона на 2021-2025 годы.

- Ключевым объектом является газопровод "Ржев - Нелидово - Западная Двина - Торопец". Это большой объект и работа проходит на высоком организационном уровне. В целом программа реализуется в очень больших масштабах, видим активное участие граждан в процессах подключения к газовым сетям и важно отметить, что подключение к газу социальных учреждений – это снижение финансовой нагрузки и возможность высвободить финансовые ресурсы по основному целевому назначению, - отметил Игорь Руденя.

В ходе встречи также была поднята тема развития электросетевого комплекса региона, .

Игорь Руденя рассказал, что достигнуты договорённости о старте модернизации «Тверьэнерго».