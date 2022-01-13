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Общество13 января 2022 16:13

30 единиц техники чистят от снега дороги Твери

На уборке тротуаров работают 120 дворников
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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В Твери продолжается уборка снега с улиц Фото: администрация Твери

В Твери продолжается уборка снега с улиц Фото: администрация Твери

В Твери МУП "ЖЭК" в круглосуточном режиме продолжает уборку и обработку улично-дорожной сети.

Днем на улицах работало порядка 30 единиц техники – комбинированные дорожные машины, тракторные щётки, грейдеры, пескоразбрасыватели. Вручную снег с тротуаров, автобусных остановок и подходов к пешеходным переходам убирали 120 дворников.

- Обработка дорожного полотна проводится, в первую очередь, на опасных участках дорог, вблизи пешеходных переходов, при заездах на мосты и путепроводы, - отметили в администрации Твери.

Вывоз снега осуществляется в первую очередь с мостов и путепроводов, а также основных магистралей и аварийно-опасных участков. В сутки на полигон вывозится до 1500 кубометров снега.