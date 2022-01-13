В Твери отпраздновали 300-летие прокуратуры России

Губернатор наградил сотрудников прокуратуры. Фото: ПТО

13 января в Твери губернатор Игорь Руденя выразил слова признательности ветеранам прокуратуры за многолетнюю службу, поблагодарил работников ведомства за высокий профессионализм, верность долгу и совместную плодотворную работу с областным правительством. Глава региона обратился к сотрудникам ведомства во время празднования 300-летия прокуратуры в России.

- Сегодня сотрудники ведомства с честью решают ответственные задачи, вносят значительный вклад в развитие нашей области. Являясь координатором в работе правоохранительных органов, прокуратура ставит надёжный заслон преступности, коррупции, любым правонарушениям при реализации национальных проектов. Мы высоко ценим вашу большую работу по защите социальных, жилищных и трудовых прав граждан, - подчеркнул Игорь Руденя.

- Главной задачей для нас является защита прав и свобод человека, обеспечение законных интересов государства, - отметил прокурор Тверской области Сергей Лежников.

Сергей Лежников Фото: ПТО

Глава региона вручил работникам прокуратуры региональные награды за особые успехи в работе.

Почетной грамотой губернатора Тверской области награждена заместитель Нелидовского межрайонного прокурора Оксана Мозолева. Благодарность губернатора объявлена прокурорам прокуратуры Тверской области Анастасии Голодковой и Дарье Кириной, старшему помощнику Кашинского межрайонного прокурора Александре Назаренко, помощнику прокурора Заволжского района города Твери Антонине Скрябиной.

Также на торжественном мероприятии работникам прокуратуры были вручены ведомственные награды.