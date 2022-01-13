Заграничные виноград, яблоки и цитрусы не прошли проверку в Твери

Фрукты не прошли проверку Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

В Заволжском районе Твери сотрудниками отдела фитосанитарного надзора, качества зерна и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям было проведено фитосанитарное контрольное мероприятие.

В ходе рейда был выявлен риск возможного распространения карантинных вредных организмов с апельсинами из Египта, лимонами из Турции, хурмой из Азербайджана, мандаринаими из Абхазии и Марокко, виноградом и яблоками из Молдовы, не прошедшими в полной мере фитосанитарный карантинный контроль.

За нарушение в области карантина растений в отношении виновного лица возбуждено административное производство.