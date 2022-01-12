Тверь
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
+2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество12 января 2022 15:16

В музее Ставка Сталина в Тверской области проводят "Уроки мужества" для школьников

Мероприятия посетят около 1000 человек
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
В музее проходят "Уроки мужества"

В музее проходят "Уроки мужества"

Фото: ПТО

Ржевский филиал Музея Победы "Ставка Сталина" проводит цикл уроков мужества "80-летию Ржевской битвы посвящается". Первыми в музее побывали шестиклассники школы №35. До конца февраля исторические лекции посетят свыше 1000 учащихся школ Ржева.

На уроках мужества детям рассказывают о значении одного из самых ожесточенных сражений Великой Отечественной войны, Ржевско-Вяземской стратегической наступательной операции, командующих Западным и Калининским фронтами.

В музее воссоздан исторический интерьер времен Великой Отечественной войны, во дворе установлены бюсты Верховного главнокомандующего Иосифа Сталина, командующего Калининским фронтом генерал-полковника Андрея Ерёменко и 12-ти Героев Советского Союза – уроженцев Ржевского района.