В музее Ставка Сталина в Тверской области проводят "Уроки мужества" для школьников

В музее проходят "Уроки мужества" Фото: ПТО

Ржевский филиал Музея Победы "Ставка Сталина" проводит цикл уроков мужества "80-летию Ржевской битвы посвящается". Первыми в музее побывали шестиклассники школы №35. До конца февраля исторические лекции посетят свыше 1000 учащихся школ Ржева.

На уроках мужества детям рассказывают о значении одного из самых ожесточенных сражений Великой Отечественной войны, Ржевско-Вяземской стратегической наступательной операции, командующих Западным и Калининским фронтами.

В музее воссоздан исторический интерьер времен Великой Отечественной войны, во дворе установлены бюсты Верховного главнокомандующего Иосифа Сталина, командующего Калининским фронтом генерал-полковника Андрея Ерёменко и 12-ти Героев Советского Союза – уроженцев Ржевского района.