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Общество11 января 2022 13:15

1500 сувениров и 2000 леденцов было продано на Рождественской ярмарке в Твери

Торговые ряды посетили 15 000 человек
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Покупателями на Рождественской ярмарке стали 15 000 человек Фото: администрация Твери

Покупателями на Рождественской ярмарке стали 15 000 человек Фото: администрация Твери

В Твери 9 января завершила работу Рождественская ярмарка. Торговые палатки с сувенирами, украшениями и сладостями были установлены на улице Трехсвятской. Гостей на ярмарке встречали с 11 декабря.

По данным администрации Твери, за время работы ярмарки покупателями стали более 15 тысяч человек, продано 620 кг мёда, 2100 леденцов, 700 ёлочных шаров, более 1500 новогодних сувениров.

Каждые выходные на площадке проходила развлекательная программа для горожан и гостей: мастер-классы, дегустации, работала фотозона.