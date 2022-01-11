1500 сувениров и 2000 леденцов было продано на Рождественской ярмарке в Твери

Покупателями на Рождественской ярмарке стали 15 000 человек Фото: администрация Твери

В Твери 9 января завершила работу Рождественская ярмарка. Торговые палатки с сувенирами, украшениями и сладостями были установлены на улице Трехсвятской. Гостей на ярмарке встречали с 11 декабря.

По данным администрации Твери, за время работы ярмарки покупателями стали более 15 тысяч человек, продано 620 кг мёда, 2100 леденцов, 700 ёлочных шаров, более 1500 новогодних сувениров.

Каждые выходные на площадке проходила развлекательная программа для горожан и гостей: мастер-классы, дегустации, работала фотозона.