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Общество10 января 2022 15:40

В Твери под ёлкой в микрорайоне Мамулино поселилась вязаная лягушка

Горожанам такая "снегурочка" пришлась по душе
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
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То ли царевна-лягушка, то ли зелёная Снегурочка. Фото: vk.com/mamulino69/Надя Молоканова.

То ли царевна-лягушка, то ли зелёная Снегурочка. Фото: vk.com/mamulino69/Надя Молоканова.

Под новогодней ёлкой в тверском микрорайоне Мамулино поселилась чудная вязаная лягушка. Яркую игрушку, очевидно, ручной работы, сфотографировали местные жители.

Фото опубликовано в группе "Подслушано в Мамулино". Лягушка подписчикам понравилась: "классная" - так большинство охарактеризовало эту зелёную Снегурочку. Откуда вязаная кукла взялась, точно неизвестно. Но в комментариях сообщили, что видели, как игрушку под ёлкой оставил некий мужчина, сказавший что она "может кому пригодится".