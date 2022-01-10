В Твери под ёлкой в микрорайоне Мамулино поселилась вязаная лягушка

То ли царевна-лягушка, то ли зелёная Снегурочка. Фото: vk.com/mamulino69/Надя Молоканова.

Под новогодней ёлкой в тверском микрорайоне Мамулино поселилась чудная вязаная лягушка. Яркую игрушку, очевидно, ручной работы, сфотографировали местные жители.

Фото опубликовано в группе "Подслушано в Мамулино". Лягушка подписчикам понравилась: "классная" - так большинство охарактеризовало эту зелёную Снегурочку. Откуда вязаная кукла взялась, точно неизвестно. Но в комментариях сообщили, что видели, как игрушку под ёлкой оставил некий мужчина, сказавший что она "может кому пригодится".