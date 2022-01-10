Мошенники обманули пенсионеров на 500 000 рублей в Тверской области

Злоумышленники обманули пенсионеров на 500 000 рублей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Тверской области в период праздничных дней сразу несколько пожилых жителей региона стали жертвами мошенников.

80-летней жительнице Пролетарского района областного центра с неизвестного телефонного номера позвонила незнакомая женщина и представилась внучкой. Злоумышленница сообщила, что попала в ДТП и ей нужны деньги. Пенсионерка передала 300 000 рублей курьеру.

Еще 200 000 рублей заплатили 81-летняя и 86-летняя пенсионерки из Твери. Мошенники аналогичным образом представились родственниками, попавшими в ДТП.

По всем фактам возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ "Мошенничество". Злоумышленников ищут.