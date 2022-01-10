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Общество10 января 2022 8:41

Суд обязал садовое товарищество в Тверской области убрать несанкционированные свалки

Нарушения выявила прокуратура
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Участки оказались завалены мусором

Участки оказались завалены мусором

Фото: Олег УКЛАДОВ

Удомельской межрайонной прокуратурой в ходе проверки установлены нарушения законодательства в сфере сбора и утилизации твердых бытовых отходов.

В районе деревни Бочурино Удомельского городского округа два участка площадью 482 кв. метров и 358 кв. метров, в границах садового товарищества "Восход", оказались завалены мусором.

Межрайонный прокурор обратился в суд с исковым заявлением о возложении на товарищество обязанности убрать несанкционированные свалки. Требования прокуратуры судом удовлетворены. Решение не вступило в законную силу.