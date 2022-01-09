В одном из районов Тверской области 9 января произошло частичное отключение электричества

Работы по восстановлению электроснабжения района Тверской области уже ведутся. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

9 января в одном из муниципалитетов Тверской области произошло частичное отключение электроэнергии. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Тверской области.

В ведомстве сообщили, что им поступило сообщение о «частичном отключении электроснабжения в одном из муниципальных образований региона». Что это за район, не сообщается. Ситуацию взяли под контроль энергетики и региональное управление МЧС. Работы по восстановлению освещения ведутся.

В ведомстве напоминают, что делать, если вдруг у вас дома погас свет, отключите от сети электроприборы. Запаситесь холодной водой и позвоните в управляющую компанию или энегретикам.

При перебоях со светом жителям Тверской области следует обращаться на бесплатную прямую линию «Россети Центр» по телефону 8-800-220-0-220 или в оперативный штаб по контролю за обстановкой ГУ МЧС по Тверской области по телефону (4822)-39-09-82.