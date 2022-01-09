В Торжке Тверской области 7-летний мальчик попал в реанимацию после катания на тюбинге

Ребенок получил травмы, катаясь на «ватрушке» в Тверской области. Фото: СУ СК по Тверской области

Вечером 8 января 2022 года 7-летний мальчик неудачно скатился на тюбинге с горки на реке Тверце города Торжка. Ребёнок на «ватрушке» врезался в дерево и попал в реанимацию местной больницы. О произошедшем несчастном случае сообщило региональное СУ СК. Сейчас следователи Торжокского межрайонного следственного отдела проводят доследственную проверку.

- В настоящее время следователем Следственного комитета устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Произведен осмотр места происшествия, назначен ряд необходимых экспертиз, опрошены очевидцы случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе СУ СК по Тверской области.

Следователи призывают жителей Твери и области не подвергать свои жизни и жизни детей опасности во время зимних забав, быть более осмотрительными и осторожными. Не стоит забывать, что ледяная горка, накатанный берег реки – это места повышенной опасности. Напомним, 2 января в деревне Алексеевское под Тверью мужчина сломал рёбра, скатившись на «ватрушке» с горы в парке активного отдыха. Сейчас прокуратурой там проводится проверка.

Если все-таки произошел несчастный случай и ребенок получил травму, необходимо срочно звонить по телефону экстренных служб «112». А во всех случаях ненадлежащего оказания услуг несовершеннолетним при занятиях зимними видами спорта в специализированных местах отдыха и развлечений звоните на линию СУ СК РФ по Тверской области «Ребенок в опасности» по номеру: (84822) 65-63-42 и телефону доверия: (84822) 65-63-41.