Представители старшего поколения танцевали на рождественском балу в Тверской области

В Торопце состоялся рождественский бал для представителей старшего поколения Фото: ПТО

Традиционный рождественский бал для представителей старшего поколения «В вихре снежного вальса» состоялся 7 января в Торопецком районном Доме культуры. Участники танцевали под мелодии народного духового оркестра, участвовали в конкурсах. На сцене выступил хор ветеранов.

Сегодня пожилые граждане ведут активную социальную и общественную жизнь, имеют широкие возможности для развития, самообразования, творческой деятельности, занятий спортом.

В регионе действует комплекс мер поддержки людей старшего поколения: обслуживание на дому, «социальный автомобиль», пункт проката средств социально-бытовой адаптации, мобильная библиотека.