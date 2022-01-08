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Общество8 января 2022 14:10

Представители старшего поколения танцевали на рождественском балу в Тверской области

Музыкальный вечер состоялся в Торопецком ДК
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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В Торопце состоялся рождественский бал для представителей старшего поколения

В Торопце состоялся рождественский бал для представителей старшего поколения

Фото: ПТО

Традиционный рождественский бал для представителей старшего поколения «В вихре снежного вальса» состоялся 7 января в Торопецком районном Доме культуры. Участники танцевали под мелодии народного духового оркестра, участвовали в конкурсах. На сцене выступил хор ветеранов.

Сегодня пожилые граждане ведут активную социальную и общественную жизнь, имеют широкие возможности для развития, самообразования, творческой деятельности, занятий спортом.

В регионе действует комплекс мер поддержки людей старшего поколения: обслуживание на дому, «социальный автомобиль», пункт проката средств социально-бытовой адаптации, мобильная библиотека.