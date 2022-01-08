Тверская областная картинная галерея приглашает на мероприятия 8 и 9 января

Картинная галерея приглашает на мероприятия Фото: Ирина ТАРАСОВА

Тверская областная картинная галерея в дни зимних каникул приглашает на мероприятия взрослых и детей.

8 января на улице Советской, 3 в Тверском императорском дворце в 11:00 (3-7 лет) и 13:00 (8-10 лет) состоится интерактивная музейная программа "Серая шейка". Детей познакомят с картиной А. А. Пластова "Первый снег" и покажут интерактивный кукольный спектакль-сказку "Серая шейка".

Необходима предварительная запись по тел.: (4822) 34-62-43, 34-31-56.

9 января в Центре культуры и искусства - дача "Чайка" художника В.К. Бялыницкого-Бирули в Удомле, в 13:00 будет организована музейно-театральная программа для всей семьи, приуроченная к 170-летию со дня рождения Д. Н. Мамина-Сибиряка. Гостям покажут интерактивный кукольный спектакль-сказку "Серая шейка" (художник Ольга Сокол, автор и исполнитель – Алексей Зинатулин).

Справки по тел.: 8-915-724-87-16.

В 14:30 в центре дача "Чайка" 9 января пройдет вечер современного святочного рассказа. Автор и исполнитель литературной композиции – Алексей Зинатулин.

Справки по тел.: 8-915-724-87-16.